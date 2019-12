Stiri pe aceeasi tema

- Un alt proiect de hotarare adoptat miercuri vizeaza insușirea propunerii de concesiune a imobilului teren in supra ața de 4999 mp aflat in domeniul public a1 Județului Giurgiu, situat in municipiul Giurgiu, Str. București, nr. 57, inscris in CF nr. 3402/N, Nr. cad. 38293: ”CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU,…

- Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat astazi Parlamentului suplinirea urgenta a numarului de membri ai CSM, prin desemnarea de catre Legislativ a doi membri ai Consiliului din randul profesorilor de drept titular.

- "Sigur ca și in trecut Mecanismul de Cooperare și Verficare care a funcționat in relația dintre Romania și Comisia Europeana, in numeroase randuri a cuprins erori. Erori de necunoaștere, erori de apreciere și așa mai departe și cred ca cei de la Comisie trebuie sa respecte ce inseamna legislație…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, crede ca raportul MCV trebuie analizat de institutiile de resort, de Ministerul Justitiei si de Consiliul Superior al Magistraturii si considera ca trebuie gasita o cale de colaborare cu Comisia Europeana pentru recladirea relatiei de incredere.Tariceanu…

- Ludovic Orban, premierul desemnat, a declarat, luni, ca, în contextul reorganizarii autoritaților din subordinea guvernului, deși nu este varianta pe care o prefera, Executivul PNL va trebui sa emita o Ordonanța de Urgența pentru a modifica structura guvernamentala, potrivit Mediafax. „Nu-mi…

- Operatorii de comunicații vor putea sa-și monteze infrastructura fizica necesara susținerii rețelelor de comunicații pe terenuri agricole (indiferent de clasa de calitate a acestora), pajisti permanente, terenuri forestiere, spatii verzi, terenuri care fac parte din arii naturale protejate, potrivit…

- OUG pentru modificarea Codului administrativ, prin care secretarii din cadrul Guvernului au calitatea de ordonator de credite pe perioada vacantei functiei de ministru a fost publicata in Monitorul Oficial. Textul Ordonantei de urgenta pentru completarea art. 61 alin (2) din ordonanta de urgenta a Guvernului…

- Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta care prevede ca secretarul general al ministerului, in situatia vacantei functiei de ministru sau pe perioada in care ministrul se afla in imposibilitatea exercitarii atributiilor, dobandeste calitatea de ordonator principal de credite, a declarat joi purtatorul…