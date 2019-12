Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toder, a postat, pe pagina personala de Facebook, un mesaj 'pentru cei care nu vor sa afle adevarul'.''La inițiativa Comisiei speciale (comisia Iordache), parlamentul a adoptat Legea 207 din 20 iulie 2018, pentru modificarea și completarea Legii nr.304/2004…

- Diana Tusa, deputat PSD, critica decizia Guvernului Orban de a adopta Legea bugetului de stat pe 2020 prin angajarea raspunderii in Parlament. "Prin decizia luata, PNL depașește linia roșie. La #30deanidelaRevoluție este prima data cand un Guvern refuza o dezbatere parlamentara pe bugetul…

- "In urma analizei mandatului domnului Tudorel Toader 23 februarie 2017 - 24 aprilie 2019 si a modificarilor pe care acesta le-a operat la legile Justitiei, inclusiv infiintarea Sectiei Speciale de Investigare a Infractiunilor din Justitie, am constatat ca activitatea domnului Tudorel Toader din functia…

- Ana Birchall, fostul ministru al Justiției, exclusa din PSD in urma cu trei zile, o acuza pe Viorica Dancila ca minte cand susține ca nu a știut despre „asaltul și asediul” la care a fost supusa ea, la fel ca ministerul Justiției, potrivit Digi24. Birchall arata, intr-o lunga postare pe Facebook, temele…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti – in calitate de camera decizionala, cu 269 voturi „pentru” din 270 parlamentari prezenti – proiectul Legii privind activitatile de transport alternativ. In cadrul procedurii legislative parlamentare de adoptare a ordonantei care a instituit acest act normativ,…

- Consilierul presedintelui Parlamentului Fadei Nagacevschi critica initiativa Guvernului de a modifica Legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. Intr-o postare pe Facebook, Nagacevschi isi exprima nemultumirea ca documentul nu are avizul Comisiei de la Venetia.

- Darius Valcov a plagiat un sfert din teza de doctorat in finante fara sa indice vreo sursa, a decis Comisia de Etica si Deontologie Profesionala de la Academia de Studii Economice (ASE) in urma unei sesizari primite la scurt timp dupa ce PressOne a dezvaluit ca teza de doctorat a lui Valcov este plagiata.…

- Terenurile agricole trebuie desprinse de zona de specula, iar aceste aspecte au fost cuprinse in modificarile aduse Legii 17/2014, care vor fi aprobate pana in luna decembrie a acestui an, afirma Alexandru Stanescu, presedintele Comisiei pentru agricultura, silvicultura, industrie alimentara si servicii…