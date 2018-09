Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus printr-o postare pe Facebook, ca au fost finalizate interviurile pentru ocuparea functiei de sef al DNA si ca joi, la ora 13:00, va anunta propunerea sa. Tot atunci vor fi publicate si programele de management ale candidatilor.

- Primii trei procurori declarati admisi la selectia pentru ocuparea functiei de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie vor sustine, luni, interviurile cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, scrie agerpres.ro.Pe 29 august, Ministerul Justitiei anunta ca toti cei sase candidati inscrisi la selectia…

- Europarlamentarul Monica Macovei, fost ministru al Justiției, susține, intr-o postare pe Facebook, ca Tudorel Toader "nu ar trebui sa se implice in selectia celor 3 procurori pe care Romania ii va propune pentru desemnarea Procurorului European", menționand ca ministrul "nu are niciun drept sa blocheze…

- Raluca Pruna, fost ministru al Justitiei, a criticat, pe Facebook, intentia lui Tudorel Toader de a propune premierului adoptarea unei OUG prin care persoanele care cred ca au fost condamnate in baza interceptarilor sau a protocoalelor cu SRI sa poata cere revizuirea sentintei.

- Tudorel Toader va face vineri, la ora 12:00, anuntul privind concursul pentru functia de procuror-sef al DNA, a confirmat, pentru MEDIAFAX, ministrul Justitiei, dupa ce s-au incheiat interviurile cu cei patru candidati pentru acest post. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a solicitat, joi, ministrului…

- Cei patru candidati pentru functia de procuror-sef al DNA vor sustine, joi, interviurile cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Procurorii Florentina Mirica, Cristian Lazar, Marius Iacob si Elena Grecu sunt cei care s-au inscris in aceasta cursa.

- “Astazi am transmis Presedintelui Romaniei propunerea de numire a dlui Oliver – Felix Banila in functia de procuror sef al DIICOT”, a anuntat ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe Facebook. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a avizat pozitiv, in data de 5 iunie,…