Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus vineri, intr-o conferinta de presa la Arad, ca in momentul in care va fi vacantat postul de procuror-sef al DNA va declansa procedurile de ocupare a acestuia, in conformitate cu prevederile legii. "La momentul acesta, postul de sef al DNA este ocupat, dar in momentul in care acesta va fi vacantat, voi declansa procedurile de ocupare a acestui post, in conformitate cu procedurile legale", a afirmat Toader. Potrivit acestuia, in viitoarea numire la sefia DNA se va respecta procedura legala, fiind implicati ministrul Justitiei, CSM si presedintele tarii.…