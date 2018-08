Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca, probabil in cursul zilei de miercuri, va fi publicata procedura prin care s-au efectuat numirile procurorilor de rang inalt din 2004 si pana in prezent, pentru a se putea face o comparatie cu procedura derulata in acest moment. "Probabil, totusi, voi posta…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca, probabil in cursul zilei de miercuri, va fi publicata procedura prin care s-au efectuat numirile procurorilor de rang inalt din 2004 si pana in prezent, pentru a se putea face o comparatie cu procedura derulata in acest moment. "Probabil,…

- Noua procedura de selectie pentru postul de procuror-sef al DNA va avea loc in perioada 6 august – 6 septembrie, interviurile pe care procurorii candidati le vor sustine cu ministrul Tudorel Toader fiind programate in perioada 3 – 5 septembrie, anunta Ministerul Justitiei. Ministerul Justitiei a anuntat,…

- Iata anunțul de la Ministerul Justiției: „Anunț rezultat procedura de selecție a procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in funcția vacanta de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție Ministerul Justiției a organizat, in perioada 09 – 27.07.2018, procedura de selecție a procurorilor…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a facut marele anunț și a explicat ca niciun procuror nu se califica pentru a deveni propunere pentru șefia DNA.”Ministerul Justiției a organizat, in perioada 09 – 27.07.2018, procedura de selecție a procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat sesizarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a lui Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in domeniul…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat sesizarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a lui Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru sistematizarea, unificarea si asigurarea stabilitatii legislative in…