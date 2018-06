Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri, referindu-se la decizia de condamnare sefului PSD Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, ca judecatorii de la Curtea Suprema nu au tinut cont de decizia Curtii Constitutionale privind instigarea la abuz in serviciu.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune despre condamnarea sefului PSD, Liviu Dragnea, ca nu a existat unanimitate in completul de trei judecatori de la Inalta Curte, doi judecatori fiind pentru condamnare, iar altul avand opinie separata.

- Tudorel Toader, intrebat cu privire la protestele din strda care cer demisia lui Dragnea, a spus ca este problema protestatarilor. Toader a mai spus și ca judecatorii nu au ținut cont de o decizie a CCR la care chiar el a participat, pe vremea cand era judecator la Curtea Constituționala. Toader a mai…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a declarat, vineri, referitor la o posibila demisie a lui Liviu Dragnea, ca este o chestiune politica, insa, juridic, "mulți sunt condamnați in prima instanta și dupa aceea achitați"."Am inteles ca doi judecatori au facut majoritatea spre condamnare, ca…

- Liviu Dragnea a adaugat ca referitor la acest subiect a vazut „multe prostii fara margini” in spatiul public, de la referendumul pentru justitie pana la faptul ca aceasta decizie a CCR nu ar trebui respectata. „Mi se pare grav ca acesti oameni par ca ar sustine ideea de dictatura in Romania”, a spus…

- Curtea Constitutionala a Romaniei ar putea pronunta miercuri decizia pe tema conflictului intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. In 10 mai, avand nevoie de timp pentru a delibera, plenul Curtii a dispus amanarea pronuntarii pentru data de 30 mai. In sedinta de atunci,…

- CCR, decizie in cazul revocarii Laurei Codruta Kovesi. Curtea Constitutionala trebuie sa ia o decizie privind sesizarea facuta de Guvern pe refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe sefa DNA. Judecatorii CCR au dezbatut deja sesizarea primita, pe 10 mai, insa au amanat un verdict. Judecatorii…

- Liderii coalitiei de guvernare, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, au o intalnire de ultima ora in biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea, informeaza Antena3.ro. Intalnirea vine in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu o va revoca din functie pe Laura Codruta…