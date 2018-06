Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca, pana la intrarea in vigoare a normelor de modificare a Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta se aplica in forma actuala. "Pana la adoptarea si intrarea in vigoare a normelor de modificare a Legii nr.47/1992, aceasta continua sa se aplice in redactarea in vigoare", se arata in postarea ministrului Justitiei. El a spus ca orice decizie CCR produce efecte juridice. "Decizia nr.136 din din 20 martie 2018, prin care Curtea a stabilit ca 'dispozitiile legale criticate,…