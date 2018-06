Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca, pana la intrarea in vigoare a normelor de modificare a Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta se aplica in forma actuala.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca ”orice decizie CCR produce efecte juridice” si face referire la Decizia 136 din 20 martie 2018 care vizeaza modificarea legii de functionare a Curtii Constitutionale. Intrucat parte dintre modificari au fost declarate neconstitutionale, Tudorel Toader…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca se va adresa Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica pentru a comunica daca afirmatiile sefului structurii anticoruptie din cadrul acesteia, Drago Kos, pe tema deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei…

- Intr-o postare pe Facebook, fostul președinte Traian Basescu critica in termeni extrem de duri decizia CCR. Potrivit fostului șef al statului, hotararea Curții Constituționale pune justiția sub control politic. Traian Basescu, intr-o postare pe Facebook, critica in termeni extrem de duri hotararea data…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, le raspunde, sambata, procurorilor Parchetului Judecatoriei Brasov, care au cerut suspendarea oricaror decizii din partea Curtii Constitutionale sau din partea celorlalti factori implicati in procesul legislativ cu privire la legile justitiei pana la emiterea avizului…