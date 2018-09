Tudorel Toader, notar public. Schnecker: Nu cred că era un motiv de a se grăbi ''Pentru mine a fost un mister și un moment nefericit ales de Tudorel Toader de a-și face intrarea in notariat. Putea foarte bine rezolvat acest lucru la finalul mandatului sau cand ar fi fost acel moment. Nu cred ca era un motiv de a se grabi atat de mult și nu cred ca avea nevoie de influența sa de ministru pentru a intra in notariat sau pentru a putea sa suspende poziția de notar pe perioada mandatului sau de ministru considerand cariera sa in domeniul dreptului și faptul ca a fost judecator CCR. Are tot dreptul de a intra in aceasta profesie. Este un lucru la ordinea zilei și nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

