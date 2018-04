Ministrul justiției, Tudorel Toader, a explicat, marți, ca nu a mai avut nicio discuție cu președintele Klaus Iohannis pe tema revocarii procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. “Ultima intredevere cu domnul președinte am avut-o la depunerea juramantului cu tinerii magistrați. Este adevarat ca ne-am mai intalnit o data in cadrul CSAT, dar nu am mai The post Tudorel Toader, noi precizari privind procedura de revocare a Laurei Kovesi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .