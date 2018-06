Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca exista proceduri de extradare in derulare, atat in ceea ce o privește pe Elena Udrea, condamnata recent la șase ani de inchisoare cu executare in dosarul Gala Bute, cat și in ceea ce il privește pe Sebastian Ghița, incarcerat in prezent in Serbia. Toader…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a spus, la Timișoara, ca in cazul Elenei Udrea nu exista dovada statutului de refugiat politic in Costa Rica, pe care aceasta il invoca și ca procedurile de extradare sunt in derulare. Elena Udrea a fost condamnata la șase ani de inchisoare cu executare…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, la Timisoara, ca ministerul pe care il conduce si a indeplinit, cu mare promptitudine, toate obligatiile care i au revenit in derularea procedurii de extradare a Elenei Udrea, reiterand faptul ca fostul ministru al Turismului poate fi extradata din…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi, la Timisoara, ca ministerul pe care il conduce si-a indeplinit, cu "mare promptitudine", toate obligatiile care i-au revenit in derularea procedurii de extradare a Elenei Udrea, reiterand faptul ca fostul ministru al Turismului poate fi extradata…

- Veste devastatoare din partea ministrului Justitiei pentru Elena Udrea! Tudorel Toader a declarat ca extradarea Elenei Udrea, condamnata la 6 ani de inchisoare in dosarul ”Gala Bute”, este posibila chiar si in absenta unui acord bilateral in acest sens. El a adaugat ca exista un precedent si ca deja…

- Fostul ministru Elena Udrea, condamnata pentru luare de mita si abuz in serviciu, a fost data oficial in urmarire generala de Politia Romana, care a postat pe site o fotografie a acesteia, dupa ce politistii au solicitat instantei, marti seara, emiterea unui mandat european de arestare si a unei cereri…

- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a dezvaluit, miercuri, intr-o conferința de presa, ca extradarea din Costa Rica a Elenei Udrea, condamnata la 6 ani de inchisoare, este posibila. Udrea a fost judecata in dosarul ”Gala Bute”. El a adaugat ca exista deja un precedent si ca deja este pe rol un alt…

- Basescu, prima reactie dupa condamnarea Elenei Udrea. Fostul presedinte al Romaniei a spus ca a primit vestea “cu foarte mare parere de rau”, avand in vedere ca Udrea “nici nu a luat geanta cu bani, nici nu a semnat un document”. Mai mult, Traian Basescu a sfatuit-o pe Elena Udrea sa le ceara avocatilor…