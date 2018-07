Tudorel Toader MIMEAZA transparenta: Publica programele manageriale ale celor 4 candidati respinsi, dar nu explica nimic

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a respins cele patru candidaturi pentru sefia DNA, iar procedura de selectia va fi reluata. Motivul, niciunul dintre candidați nu a indeplinit cerințele. „Ministerul Justiției a organizat, in perioada 9 – 27.07.2018, procedura de selecție a procurorilor in vederea…

- "Un procuror sef DNA ar trebui sa fie in parteneriat cu Parlamentul (...) Pentru a lupta impotriva coruptiei, trebuie cateva schimbari fundamentale in lege (...) Instantele de judecata sa nu judece in patru, șase sau opt ani, ci cu celeritate. Este unul dintre multele motive pentru care nu avem infrastructura…

- "Anuntul ministrului Justitiei confirma faptul ca este destul de greu pentru actuala majoritate sa gaseasca un profil de competenta doamnei Dancila care sa fie, de asemenea, plasat si in fruntea DNA, pentru ca orice persoana care are o cariera consistenta si o competenta anterior dovedita nu indeplineste…

- "Nu m-am asteptat la altceva. Era logic sa fie asa pentru ca au fost prea putini candidati, veneau aproape toti dintr-o instituitie care suferea de bolile pe care le stim, ziristii de specialitate au semnalat in fiecare caz diverse situatii controversate. Era logic sa se ajunga aici, dar acum…

- Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al DNA, a declarat ca nu demisioneaza și ca nu și-a delegat atribuțiile. Precizarile au fost facute ca raspuns la o solicitare G4Media.ro, avand in vedere decizia CCR prin care ii impune președintelui Klaus Iohannis sa o revoce din funcție ca urmare a propunerii…

- "Decizia TVR de a opri, de la 1 mai, distribuția analogica a programelor TV este legala, iar populația din mediul rural poate in continuare sa urmareasca gratis programele TVR recepționate prin satelit sau, din satelit, in cadrul pachetelor de baza de la orice operator DTH sau, daca exista acoperire,…