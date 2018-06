Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, intrebat la Suceava cand crede ca va termina presedintele Klaus Iohannis de citit motivarea CCR legata de revocarea Laurei Codruta Kovesi, a raspuns ca intrebarea corecta este cand va termina de inteles.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat sambata, intrebat despre decizia in cazul procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca si aceasta saptamana este dedicata cititului motivarii Curtii Constitutionale in acest caz, conform Agerpres.ro. Astazi este inca saptamana in care citim. Parca asa m am…

- Intrebat despre declaratiile de marti ale sefului statului privind motivarea deciziei CCR care a stabilit revocarea sefei DNA, Tudorel Toader a spus ca ceea ce face presedintele reprezinta "cel mai periculos precedent pentru statul de drept". "Din lunga mea experienta in sistemul judiciar,…

- "Rationamentele si argumentele de ordin constitutional le cunosc constitutionalistii. Pe de alta parte, eu in ceea ce fac nu incerc sa conving pe x sau pe y, pentru ca nu-i cunosc nivelul de intelegere, nu-i cunosc nivelul pana la care trebuie aduse argumente pentru a-l convinge. Parerea mea este…

- „Am dat un draft al sesizarii pe care o vom modifica preluand si parte din raportul presedintelui Romaniei. Daca va fi cazul, vom prelua eventualele noi propuneri, sugestii”, a afirmat Toader. Referindu-se la refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi, Toader…

- Presedintele Klaus Iohannis a decis astazi sa refuze cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii ceruse presedintelui sa o revoce pe sefa DNA in urma cu aproape trei luni. Imediat dupa aceasta decizie, Toader a anunta ca va sesiza CCR.Vezi…