- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat, intr-o postare pe Facebook, participarea la plenul de joi al Senatului, la "Ora Ministrului", dupa o propunere facuta de catre PNL, pentru a da explicatii cu privire la raportul GRECO.

- Liberalii sustin ca "sefii politici" ai ministrului Justitiei, Tudorel Toader, "nu mai vor sa riste cu el in aceasta postura" si ca nu mai exista niciun dialog intre acesta si presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, o dovada in acest sens fiind tergiversarea prezentei ministrului in plenul Senatului…

- Reactii la anuntul presedintiei Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, au avut, luni, o discutie la Parlament, dupa anuntul sefului statului ca nu o revoca din functie pe Laura Codruta Kövesi. De altfel, Liviu Dragnea a precizat…

- Controverse privind raportul GRECO Ministerul Public considera ca raportul GRECO vine sa confirme avertismentele repetate ale ministerului în legatura cu modificarile aduse legilor justitiei. Este si parerea politicienilor din opozitie. Reprezentantii puterii sustin, însa,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a negat, miercuri, ca ar fi avut vreo intalnire in Serbia cu omul de afaceri Sebastian Ghita, acesta subliniind ca fostul deputat se afla in procedura de extradare. "Cum sa se intalneasca un ministru al Justitiei cu cineva care este in procedura de extradare? Unii…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, la Brasov, ca presedintele Klaus Iohannis nu intarzie cu raspunsul la cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al DNA, Codruta Kovesi, insa a adaugat ca, in opinia sa, este foarte grav…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca partea romana si-a indeplinit obligatiile si a transmis toate informatiile solicitate in dosarul de extradare a lui Sebastian Ghita din Serbia. Toader a precizat ca luni va avea o intalnire cu ministrul Justitiei din Serbia in care se va…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE si al Senatului, a declarat, la finalul sedintei de coalitie de joi, 22 februarie, ca nu stie ce anunt va face ministrul Justitiei in legatura cu sefa DNA."Nu am cunostinta. Singura persoana care putea fi informata era premierul. Ministrul Justitiei…