Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei va participa, miercuri, in plenul Senatului, la "Ora Guvernului", un demers initiat de liberali, pentru a raspunde la intrebari legate de ingrijorarile semnalate cu privire la sistemul judiciar din Romania in raportul GRECO.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca numarul detinutilor se afla pe un trend descendent, cei care intra in detentie fiind in prezent mai putini decat cei care ies. Ministrul a adaugat ca numarul detinutilor din Romania este de 22.884, in timp ce…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca numarul detinutilor se afla pe un trend descendent, cei care intra in detentie fiind in prezent mai putini decat cei care ies. Ministrul a adaugat ca numarul detinutilor din Romania este de 22.884, in timp…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat o sinteza a raportului de activitate al DNA, a refuzat sa raspunda intrebarilor jurnalistilor, care i-au cerut in mai multe randuri clarificari fata de cele afirmate, insa a spus ca va publica raportul pe site-ul MJ si va face o conferinta de presa…

- 'In primul rand, am retinut o situatie fara precedent in cadrul raporturilor dintre autoritatile publice din Romania. Repet, o situatie fara precedent a raporturilor dintre autoritatile publice. Intr-un singur an de zile, in 2017, au fost inregistrate trei conflicte juridice de natura constitutionala,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader prezinta joi, de la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA, daca cere sau nu revocarea Codrutei Kovesi.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca va prezenta joia viitoare, in Parlament, raportul privind activitatea Ministerului Public, urmand a da publicitatii, tot joi, si concluziile privind activitatea Directiei Nationale Anticoruptie.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind conducerea institutiei.