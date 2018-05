Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru conducerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) este Felix Banila, potrivit unui anunt publicat pe site-ul ministerului.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni dimineata, ca astazi va lua o decizie si va trimite Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) propunerea pentru postul de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Si-au depus candidaturile…

- Cei doi candidati care s-au inscris pentru postul de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Daniel Horodniceanu, actualul sef al institutiei, si Felix Banila, procuror la Parchetul Tribunalului Bacau – vor sustine vineri interviul…

- Cei doi candidati care s-au inscris pentru postul de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Daniel Horodniceanu, actualul sef al institutiei, si Felix Banila, procuror la Parchetul Tribunalului Bacau - vor sustine vineri interviul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scris, marti, pe Facebook, ca astepta ca mai multe persoane sa se inscrie in cursa pentru sefia Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). "Asteptam mai multi candidati pentru sefia DIICOT!", a transmis…

- Daniel Horodniceanu si Felix Banila indeplinesc conditiile pentru a candida la functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), urmand sa sustina interviurile pe 11 mai, a anuntat, marti, Ministerul Justitiei. "Candidatii…

- Luni este ultima zi in care procurorii pot depune cereri de inscriere la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru functia de procuror sef al DIICOT, informeaza agerpres.ro. Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 13 aprilie - 14 mai, selectia procurorilor in vederea efectuarii…

- Luni este ultima zi in care procurorii pot depune cereri de inscriere la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru functia de procuror sef al DIICOT. Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 13 aprilie - 14 mai, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire…