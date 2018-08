Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca pana acum au fost depuse patru candidaturi pentru postul de judecator la Tribunalul Uniunii Europene. Candidaturile pot fi depuse pana in 24 august, iar interviurile cu comisia de evaluare prezidata de ministrul Justitiei vor avea loc in perioada 11…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat printr-o postare pe Facebook ca au fost inregistrate, pana in prezent, patru candidaturi pentru functia de judecator la Tribunalul Uniunii Europene, termenul limita de depunere a dosarelor fiind 24 august. Interviurile vor avea loc in luna septembrie.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis printr-o postare pe Facebook faptul ca intelege, din declaratiile presedintelui instantei supreme, Cristina Tarcea, ca un judecator poate critica un ministru si ca nu este normal ca un ministru sa critice un judecator.

- Ministrul Justitiei, Todorel Toader, a comentat, vineri, declaratia presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie (IJJC), Cristina Tarcea, despre politizarea excesiva a procedurii de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). ”Sa intelegem ca este normal ca un judecator…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat pe pagina sa de Facebook ca in fiecare saptamana va inspecta cate un penitenciar din țara. Toader spune ca iși dorește sa vada modul in care sunt aduse la standarde CEDO penitenciarele. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat pe pagina sa de Facebook…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca pe data de 24 mai a inceput al doilea mandat de membru titulat al Comisiei de la Venetia. Anuntul vine chiar in perioada in care o delegatiei a Comisiei de la Venetia se afla in Romania pentru discutii pe tema legilor justitiei. "24 mai 2018 - am inceput…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat printr o postare pe Facebook ca a transmis luni presedintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a lui Felix Banila in functia de procuror sef al DIICOT. Astazi am transmis Presedintelui Romaniei propunerea de numire a domnului Oliver Felix Banila in functia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca, pana la intrarea in vigoare a normelor de modificare a Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta se aplica in forma actuala.