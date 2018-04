Tudorel Toader doreşte actualizarea situaţiei centralizate a clădirilor penitenciarelor Potrivit unui proiect de ordin publicat joi pe site-ul Ministerului Justitiei, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorii locurilor de detinere din subordine vor lua masurile pentru actualizarea situatiei anterioare, care a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 octombrie 2017.



In referatul de aprobare se mentioneaza ca, in scopul aplicarii compensarii instituite de lege pentru executarea pedepsei in conditii necorespunzatoare, a fost adoptat Ordinul ministrului Justitiei nr. 2.773/C/2017 privind Situatia centralizata a cladirilor care sunt… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Kaufland Romania va suporta toate costurile de alimentare ale clientilor sai, posesori de vehicule electrice, in toate cele 20 de statii din parcarile magazinelor sale, in contextul in care partenerul acestui proiect, Renovatio,va introduce de la 19 martie un sistem de tarifare al serviciului de…

- Orasele desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani, Piatra-Neamt, Satu-Mare, Tulcea, Calarasi, Botosani si Braila, potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research. La…

- Reșita este orasul din Romania in care se traieste cel mai rau, conform unei cercetari de piața, iar cartierul Titan, din București, este considerat cel mai avantajos din ounctul de vedere al costului vietii. Un studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research releva ca orasele…

- O cercetare D&D Research citata de businessmagazin.ro a analizat percepția romanilor asupra costului vieții din orașul și cartierul in care locuiesc corelat cu venitul lor. Analiza a ajuns la concluzia ca orașele cu cel mai ridicat cost al vieții sunt Reșița, Alexandria, Vaslui, Focșani, Piatra Neamț Satu-Mare,…