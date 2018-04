Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, luni, ca a realizat un draft al sesizarii catre Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, insa forma finala a acesteia va cuprinde si o parte din raportul prezentat de seful statului. Ministrul a precizat ca va avea, in cursul diminetii de luni, o discutie cu premierul Viorica Dancila pe tema sesizarii CCR. "Am dat o forma, un draft al sesizarii, pe care o vom modifica, preluand o parte si din raportul presedintelui Romaniei. Evident ca, in functie…