- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca este curios in legatura cu motivele pentru care judecatorii din Serbia au refuzat extradarea fostului deputat Sebastian Ghita. Tudorel Toader a fost intrebat de jurnalisti daca la Ministerul Justitiei au venit documente privind decizia luata de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat vineri ca in prezent nu exista niciun temei juridic pentru a retrage solicitarea de extradare formulata pe numele fostului deputat Sebastian Ghita, aflat in Serbia. "In momentul la care vorbim, el se afla sub puterea unui mandat de arestare. Cererea de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a declarat, la Timisoara, ca statul roman se afla in procedura de extradare in cazurile Sebastian Ghita si Elena Udrea, ca in primul caz s-a facut cererea de extradare si s-au transmis completarile solicitate de Serbia, iar in cel de-al doilea caz ”nu a fost probat…

