Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca nu se poate pronunta in legatura cu o eventuala punere sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, deoarece "e treaba procurorilor si nu a unui ministru". Toader a fost intrebat de jurnalisti daca i s-a cerut un punct de…

- "Este o ineptie care a prezentat-o acelasi Dragnea, care este din ce in ce mai rupt de realitate si care este clar ca altceva in afara de dorinta de a scapa de puscarie nu mai are in cap", a spus Orban, la Parlament, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, intrebat cu privire la faptul ca suspendarea…

- "Este o ineptie pe care a prezentat-o acelasi Dragnea, care este din ce in ce mai rupt de realitate si care este clar ca altceva in afara de dorinta de a scapa de puscarie nu mai are in cap", a spus Orban, la Parlament, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, intrebat cu privire la faptul ca suspendarea…

- Coalitia PSD – ALDE ar urma sa anunte luni decizia cu privire la demararea procedurilor de organizare a referendumului privind suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce acesta nu a luat inca o decizie dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca trebuie sa o revoce din functie Laura Coduta Kovesi.…

- Presedintele executiv al Pro Romania Daniel Constantin a declarat vineri ca el, personal, nu va fi niciodata de acord cu suspendarea sefului statului Klaus Iohannis si a adaugat ca nici in PSD nu sunt toti de acord cu un astfel de demers. "Nu am discutat in interiorul partidului aceasta posibilitate…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca suspendarea președintelui Klaus Iohannis este o opțiune foarte seriosa și luni se va lua decizia finala, daca se merge la suspendare sau nu. ”Am vazut ca dumnealui vorbește despre dictatura majoritații. El, care unul singur, este deranajat de…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca suspendarea președintelui Klaus Iohannis este o opțiune foarte seriosa și luni se va lua decizia finala, daca se merge la suspendare sau nu.”Am vazut ca dumnealui vorbește despre dictatura majoritații. El, care unul singur, este deranajat de majoritate,…

- Dacian Ciolos crede ca presedintele Klaus Iohannis, in contextul in care Curtea Constitutionala spune ca presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, “trebuie sa riste orice din punct de vedere politic” pentru a apara Consitutia. “Cred ca domnul presedinte…