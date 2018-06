Stiri pe aceeasi tema

- "Legea adoptata nu a mai fost trimisa la promulgare, nu a intrat in vigoare, nu produce efectul. Proiectul se duce la Parlament si trebuie sa-l puna in acord cu decizia CCR. In opinia mea, decizia de acum nu se refera la mandatele de acum. Din momentul in care legea va fi modificata, promulgata,…

- Controversa din jurul mandatului judecatorului Petre Lazaroiu este una cat se paote de serioasa, considera presedintele Klaus Iohannis, care a cerut, marti dimineata, CCR si presedintelui institutiei sa "analizeze cu maxima raspundere" situatia creata.

- "Sa il aresteze! Cum aș putea comenta eu asemenea prostie. Știu ca membrii CSM au alte atribuții. Așa știu eu, nu sa atace alte instituții", a spus Dragnea. Un vicepresedinte CSM a atras atentia ca CCR ar trebui sa vacanteze postul ocupat de judecatorul Petre Lazaroiu, numit la Curte in 2010.…

- "Situatia e inedita. Daca o persoana a participat la deliberari si nu mai era judecator constitutional, am dubii ca deciziile respective mai sunt valabile. Dar numai CCR insasi poate decide daca un membru de-al sau a stat mai mult de 9 ani in funcție și ce se intampla cu acele decizii. Nu exista…

- Tudorel Toader face referire la cazul judecatorului constituțional Petre Lazaroiu, care se afla in funcție de 10 ani in condițiile in care in Constituție scrie ca mandatele sunt de 9 ani.

- Curtea Constituționala iși incalca propria decizie, unul dintre judecatori, Petre Lazaroiu fiind numit in funcție de 10 ani, in condițiile in care in Constituție se stipuleaza ca un mandat nu poate depași 9 ani. Lazaroiu a fost numit in funcție in 2008 pe un rest de mandat și reinvestit in 2010.ccr-nu-are-nimic-nenatural-in-ea_1268404.html"…

- Unul dintre judecatorii CCR, Petre Lazaroiu, se afla in functie de 10 ani, in conditiile in care in Constitutie scrie ca mandatele sunt de 9 ani. Lazaroiu a fost numit in functie in 2008 pe un rest de mandat si reinvestit in 2010, dar CCR tocmai a decis in martie ca judecatorii nu pot adauga un mandat…

- Ciprian Florescu așteapta lamuriri de la magistrații Curții de Apel Craiova dupa ce edilul comunei Stoina a pierdut definitiv un proces. Magistrații craioveni au dat, vineri, verdictul in dosarul in care, pe langa Ioana Bușe, a mai fost judecat un inspector din subordinea acesteia, precum…