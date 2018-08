Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri seara ca face o "evaluare continua" a procurorului general Augustin Lazar. Prezent la Antena 3, ministrul Justitiei a fost intrebat cand il va evalua pe procurorul general Augustin Lazar. "Evaluare este continua. Exista notiunea de formare continua,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, referitor la evaluarea procurorului general al Romaniei, ca aceasta se face continuu"Evaluare este continua. Exista notiunea de formare continua si evaluare profesionala continua. Cand tragem linie, atunci vedem", a spus Tudorel Toader…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca, de-a lungul timpului, procurorul general Augustin Lazar "a avut pozitii care nu au fost pe frecventa legii in vigoare", adaugand: "la fiecare dintre noi vine o...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca, de-a lungul timpului, procurorul general Augustin Lazar "a avut pozitii care nu au fost pe frecventa legii in vigoare", adaugand: "la fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarii". "Cu domnul Lazar ma cunosc de multa vreme, dinainte sa fie procuror…

- Ministrul Justiției a incercat sa se distanțeze de modificarile aduse legislației penale de Comisia Iordache. Intrebat despre forma Codului penal și cea a Codului de procedura penala, inclusiv articolul referitor la abuzul in serviciu, Toader le-a transmis reporterilor sa ii intrebe pe cei din Comisie.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca presedintele va trebui sa semneze decretul de revocare din functie a sefei DNA in momentul in care decizia CCR va fi publicata in Monitorul Oficial si afirma ca nu poate fi organizat un referendum pe tema respectarii acestei decizii.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca presedintele va trebui sa semneze decretul de revocare din functie a sefei DNA in momentul in care decizia CCR va fi publicata in Monitorul Oficial si afirma ca nu poate fi organizat un referendum pe tema respectarii acestei decizii. In plus, Toader spune…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seara, ca se asteapta ca presedintele Klaus Iohannis sa respecte decizia CCR cu privire la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. "Sincer, ma astept sa o respecte. (...) Acum avem un comunicat care are samburele, esenta deciziei,…