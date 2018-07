Ministrul Tudorel Toader spune, intr-un mesaj transmis duminica, de Ziua Justitiei romane, ca justitia este un serviciu de interes public, esentiala in procesul de consolidare a statului de drept si este si trebuie sa fie in slujba cetateanului, garantul realizarii drepturilor si libertatilor fundamentale, transmite News.ro . “Justitia este un serviciu de interes public, esentiala in procesul de consolidare a statului de drept, este si trebuie sa fie in slujba cetateanului, garantul realizarii drepturilor si libertatilor fundamentale. Le multumesc si ii felicit pe toti magistratii, judecatori…