Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca nu isi imagineaza ca presedintele Klaus Iohannis nu va aplica decizia Curtii Constitutionale, in conditiile in care le cere romanilor sa respecte legea. Toader spune ca asteapta revenirea in tara a presedintelui pentru a citi motivarea Curtii si momentul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca nu crede ca presedintele Klaus Iohannis nu va pune in aplicare decizia Curtii Constitutionale privind revocarea lui Kovesi odata cu publicarea motivarii in Monitorul Oficial. ”Nu cred ca președintele Republicii, cel care e azi sau care va fi peste…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a criticat marti, la Sectia pentru procurori a CSM, activitatea DIICOT, precizand ca in prezent sunt dosare in cadrul structurii de parchet care treneaza de 11 ani si ca ar vrea sa cunoasca si sumele cheltuite in anchete. „Am mai spus si o repet ca…

- Calin Popescu Tariceanu, presedinte al Senatului Romaniei, considera ca rganizarea unui referendum in urma deciziei Curtii Contitutionale a Romaniei (CCR) este “o instigare la nerespectarea Constitutiei si a deciziilor Curtii”. “Nu se poate asa ceva”, a spus Tariceanu la Digi 24, referindu-se la faptul…

- Dacian Ciolos crede ca presedintele Klaus Iohannis, in contextul in care Curtea Constitutionala spune ca presedintele urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, “trebuie sa riste orice din punct de vedere politic” pentru a apara Consitutia. “Cred ca domnul presedinte…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca decizia Curtii Constitutionale, care a admis sesizarea Guvernului privind un conflict juridic de natura constitutionala intre ministrul Justitiei si presedintele Klaus Iohannis generat de refuzul sefului statului de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, la finalul dezbaterilor generale privind modificarea Codurilor penale, ca presedintele are dreptul constitutional de a sesiza CCR si Comisia de la Venetia pe modificarile aduse legilor justitiei, ca se astepta la acest lucru, dar ca modul in…

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu o revoca din functie pe Laura Codruta Kovesi, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, insotit de secretarul general al partidului, Daniel Chitoiu, au sosit la biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea spunea…