Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va fi chemat la raport in Parlament dupa concluziile Raportului Greco, care critica in termeni duri justiția din Romania. Președintele PNL, Ludovic Orban a anunțat, miercuri, ca liberalii il vor convoca pe Toader la “Ora Guvernului”, la Senat, in contextul raportului Grupului statelor impotriva coruptiei al Consiliului Europei...