Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul penal din Germania, dar calitatea de functionar public sau european apare ca element de agravare in cazul mai multor infractiuni.

- Abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul penal din Germania, sustine ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in contextul in care, recent, a fost publicata o postare pe pagina misiunii diplomatice germane la Bucuresti pe aceasta chestiune. "Abuzul in serviciu nu este…

- Abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul penal din Germania, spune Tudorel Toader intr-o postare pe Facebook. Reacția ministrului vine dupa ce Ambasada Germaniei la Bucuresti a transmis ca urmarirea penala a abuzului in serviciu este reglementata in mai multe legi fiscale, din…

- Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor a anunțat vineri, 13 iulie 2018, ca susține protestele declanșate de catre consilierii de probațiune pe fondul lipsei de soluții concrete și asumate pentru rezolvarea unor probleme legate de deficitul de personal, calitatea precara…

- Ambasada Germaniei a raspuns „Comisiei Iordache”, acolo unde parlamentarii PSD-ALDE au modificat Codul penal, dezicriminand aproape in totalitate infractiunea de abuz in serviciu. Printre argumentele deputatilor PSD, a fost si faptul ca in mai multe tari europene, printre care si Germania, aceasta infractiune…

- Vicepresedintele Comisiei Iordache atrage insa atentia ca in spatele acestei propuneri s-ar putea ascunde altele, care vor schimba radical situatia. Stelian Ion priveste cu scepticism propunerea ministrului Justitiei privind pragul pentru abuzul in serviciu: „Ni se pare justa, numai ca nu…

- Propunerea formulata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, de introducere a unui prag valoric echivalent cu un salariu minim brut pe economie pentru infractiunea de abuz in serviciu este justa, declara la RFI deputatul USR Stelian Ion. Vicepresedintele Comisiei Iordache atrage insa atentia ca in spatele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anunțat duminica, 1 iulie, ca a propus ca pragul la abuz in serviciu sa fie echivalentul salariului minim brut, “dar nu un minim net, ci un minim brut”. “Am opinat – si asta este propunerea noastra – ca pragul sa fie echivalentul unui salariu minim pe economie,…