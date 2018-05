Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, continua conflictul cu expertii GRECO! Tudorel Toader sustine ca experții GRECO fac doar recomandari, iar prevederile din raportul lor nu sunt obligatorii, așa cum GRECO a sustinut intr-un raspuns dat presei. Un „comunicat” care ar fi fost obținut in exclusivitate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus, luni, ca recomandarile din partea GRECO nu sunt obligatorii si ca nu trebuie sa se inteleaga ca gruparea face legea din Romania, ci doar arata „standardele sau directiile de evolutie”.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va fi audiat, miercuri, in plenul Senatului, la “Ora Guvernului”, urmand ca, la solicitarea PNL, sa dea explicatii cu privire la raportul Grupului Statelor impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO). “Ora Guvernului” este programata, in plenul Senatului,…

- Ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca prezenta sa in Parlament, la “Ora Guvernului”, a fost mutata in data de 9 mai. Toader, a carui audiere ar fi trebuit sa inceapa azi la ora 12.00, a fost inivitat de PNL sa dea explicatii cu privire la raportul privind Romania, publicat de Grupul Statelor…

- Audiere parlamentara reprogramata Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca audierea sa în Parlament pe tema Raportului GRECO, care ar fi trebuit sa aiba loc joi, a fost reprogramata pentru data de 9 mai. "În cursul zilei de ieri, la orele 17,10, am fost anuntat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca liberalii au decis sa-l convoace pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la dezbaterea 'Ora Guvernului', la Senat, in contextul raportului Grupului statelor impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO).Citeste si: Inca un GIGANT…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un memorandum referitor la publicarea Raportului ad-hoc privind Romania, adoptat in conformitate cu Regula 34 din Regulile de procedura ale GRECO. "Acel memorandum (...) a fost adoptat in sedinta de astazi. (...) GRECO va publica acel raport",…

- 'In primul rand, am retinut o situatie fara precedent in cadrul raporturilor dintre autoritatile publice din Romania. Repet, o situatie fara precedent a raporturilor dintre autoritatile publice. Intr-un singur an de zile, in 2017, au fost inregistrate trei conflicte juridice de natura constitutionala,…