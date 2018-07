Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat luni ca, daca va fi solicitat, Ministerul Justitiei va contribui la formularea unui punct de vedere oficial care va fi transmis Comisiei de la Venetia. Tudorel Toader a fost intrebat luni de jurnalisti daca recomandarile cuprinse in raportul Comisiei de…

- "Este vorba despre un raport intermediar, ceea ce inseamna ca chiar dansii, pana la sesiunea din octombrie, il vor definitiva si completa. (...) Cunosc puterea recomandarilor Comisiei de la Venetia, exprimata printr-un aviz, fie el si intermediar", a declarat Toader, care a precizat ca daca Ministerul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca raportul Comisiei de la Venetia este unul intermediar si ca Romania urmeaza sa formuleze un raspuns pentru Comisia de la Venetia, la care Ministerul va contribui, daca va fi solicitat.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca la finele lunii mai a inceput cel de-al doilea mandat de membru al Comisiei de la Venetia, in contextul in care o delegatie a acesteia se afla in aceste zile in Romania pentru a discuta cu autoritatile de aici despre legile justitiei.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a fost prezent astazi in Parlamentul Romaniei, acolo unde a explicat modificarile facute la Legile Justitiei. Toader a explicat ca nu are competenta necesara pentru a sesiza Comisia de la Venetia cu privire la Legile Justitiei. Acesta a comentat si cu privire…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca demersul presedintelui de a sesiza CCR si Comisia de la Venetia intra in atributiile sale constitutionale, insa a precizat ca a observat ca "presedintele Romaniei da indicatii judecatorilor constitutionali". "Am vazut din declaratia…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se declara sceptic in privința demersului președintelui Klaus Iohannis de a retrimite legile justiției la CCR și de a sesiza Comisia de la Veneția. Spune el ca legile au trecut deja pe la Curte si CCR nu a gasit prea multe probleme.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca era previzibil ca presedintele Klaus Iohannis va sesiza CCR privind legile justitiei si a aratat ca sesizarea trebuie motivata. El a adaugat ca seful statului are competenta de a sesiza Curtea Constitutionala si a negat ca s-ar rescrie Legea…