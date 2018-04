Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca liberalii au decis sa-l convoace pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la dezbaterea 'Ora Guvernului', la Senat, in contextul raportului Grupului statelor impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO).Citeste si: Inca un GIGANT…

- PNL, despre Raportul grupului statelor impotriva coruptiei al Consiliului Europei (GRECO. Liberalii au precizat, miercuri, prin vocea deputatului Raluca Turcan, ca aceste concluzii ale oficialilor europeni confirma temerile liberalilor si ale societatii civile din Romania, conform carora modificarile…

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, a publicat miercuri un raport despre Romania in care isi exprima "profunda ingrijorare" fata de anumite aspecte ale reformelor sitemului de justitie adoptate de Parlamentul de la...

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, a publicat miercuri un raport despre Romania in care isi exprima „profunda ingrijorare” fata de anumite aspecte ale reformelor sitemului de justitie adoptate de Parlamentul de la Bucuresti.

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, a publicat miercuri un raport despre Romania in care isi exprima ”profunda ingrijorare” fata de anumite aspecte ale reformelor sitemului de justitie adoptate de Parlamentul de la Bucuresti.

- Ministrul Tudorel Toader trebuie sa publice imediat raportul GRECO cu privire la modificarile legilor justiției, transmite Platforma 100 intr-un comunicat. „Romania este stat membru al Consiliului Europei, iar ceea ce face ministrul Toader acum este echivalent cu sfidarea normelor și a instituțiilor…

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, a adoptat un nou raport privind reformele justitiei din Romania, in cadrul reuniunii plenare din 19-23 martie, si indeamna autoritatile romane sa autorizeze cat mai rapid publicarea raportului.

- Procurorul general Augustin Lazar a dat asigurari joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca Ministerul Public va fi in continuare consecvent in a apara ordinea de drept…