Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala (condusa de fostul deputat PSD, Valer Dorneanu) a admis plangerea formulata de Guvern in care invoca un conflict institutional dupa refuzul Presedintelui de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA, la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Prin decizia…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține punctul de vedere al Guvernului, in speța conflictului instituțional dintre Guvern și Administrația Prezidențiala, pe tema revocarii din funcție a Laurei Codruța Kovesi. In fața judecatorilor, Tudorel Toader a explicat ca președintele nu are nicio autoritate…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat sambata, la Sinaia, ca nu este in competenta lui sa discute despre perspectiva unei suspendari a presedintelui, ci a liderilor aliantei majoritate de la guvernare. Intrebat daca are cunostinta de vreo intentie a Parlamentului privind suspendarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit luni la Palatul Victoria, unde va avea o intalnire cu premierul Viorica Dancila pentru a decide eventuala sesizare a CCR dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe Laura Codruta Kovesi, procuror sef al DNA. Luni dimineata, ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa se intalneasca astazi cu premierul Viorica Dancila pentru a stabili forma sesizarii la Curtea Constitutionala (CCR) a refuzului presedintelui Klaus Iohannis de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a oferit miercuri o reactie rapida la declaratiile de dimineata ale presedintelui Klaus Iohannis. "Personal putem sa intelegem ca ministrul este personal nemultumit ca nu i s-a admis solicitarea", a spus Iohannis, referitor la sesizarea pe care Toader a anuntat ca…

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu o revoca din functie pe Laura Codruta Kovesi, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, insotit de secretarul general al partidului, Daniel Chitoiu, au sosit la biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea spunea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, printr un mesaj postat pe pagina sa de Facebook ca va fi sesizata Curtea Constitutionala a Romaniei CCR dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de revocare a procurorului sef al DNA. In conditiile in care presedintele Romaniei nu are abilitarea legala…