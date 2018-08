Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, reacționeaza la precizarile procurorului șef-adjunct al DNA, Calin Nistor, cu privire la situția delegarilor și detașarilor din instituție, spunand ca observa din datele acestuia ca sunt 20 și nu 7 delegari.„Apreciind promptitudinea procurorului-sef adjunct…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca pragul pentru abuz in serviciu - 1.900 de lei, echivalentul unui salariu minim brut pe economie - pe care l-a propus si care a fost adoptat de catre Comisia Iordache l-a stabilit inclusiv in baza unui raspuns primit de a procurorul general, care a transmis…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni, pe Facebook, ca Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) nu a raspuns referitor la declaratiile lui Drago Kos, care a criticat decizia CCR, au fost facute in nume propriu sau in numele Organizatiei.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni, ca nu a primit niciun raspuns la solicitarea adresata Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD) in legatura cu afirmatiile lui Drago Kos, seful structurii anticoruptie, care a spus ca decizia CCR privind revocarea sefei DNA…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis luni CSM propunerea de numire a lui Felix Banila in functia de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. "In urma desfasurarii procedurii de selectie a procurorilor, in vederea efectuarii propunerii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scris, marti, pe Facebook, ca astepta ca mai multe persoane sa se inscrie in cursa pentru sefia Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). "Asteptam mai multi candidati pentru sefia DIICOT!", a transmis…