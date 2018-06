Stiri pe aceeasi tema

- Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, spune ca președintele nu are nici un fel de termen pentru revocarea Laurei Codruța Kovesi. Augustin Zegrean afirma, intr-un interviu pentru stiricurate.ro , ca Președintele nu poate fi obligat sa respecte un termen care nu exista. Reporter:…

- 'In lunga mea experienta in sistemul judiciar, cred ca ceea ce face presedintele astazi este cel mai periculos precedent pentru statul de drept. Este cel mai periculos precedent pentru ca este prima data cand un demnitar de rang inalt, sa nu spun la cel mai inalt nivel, pune in discutie respectarea…

- Judecatorii Daniel Morar, Livia Stanciu si Mircea Minea au facut opinie separata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale din 30 mai, prin care s-a stabilit nu doar ca exista un conflict constitutional intre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si presedintele Iohannis pe tema revocarii procurorului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca presedintele va trebui sa semneze decretul de revocare din functie a sefei DNA in momentul in care decizia CCR va fi publicata in Monitorul Oficial si afirma ca nu poate fi organizat un referendum pe tema respectarii acestei decizii. In plus, Toader spune…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus ca decizia de miercuri a Curtii Constitutionale reprezinta o revenire spre normalitate sau ca un inceput de revenire la normalitate. „Am asteptat decizia cu preocupare, dar profesional vorbind, am primit-o ca pe o revenire sau ca un inceput de…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a criticat afirmațiile președintelui Iohannis și a punctat cateva ”enormitați” din discursul acestuia: ”Președintele știe foarte bine ca este in cadere libera in toate sondajele, ieri a facut o gafa monumentala, iar astazi a considerat ca trebuie sa faca un gest…

- Toader a propus, Iohannis a respins! Insa, surse Antena 3 spun ca maine, dupa ora 11.00, ministrul Justiției, Tudorel Toader, va merge la Guvern sa discute cu premierul despre soarta șefei DNA. Mai exact, Viorica Dancila și Tudorel Toader vor stabili forma finala a sesizarii care va ajunge la Curtea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, la Antena 3, ca asteapta decizia presedintelui in ceea ce priveste revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si ca il va sustine pe ministrul Justitiei si nu va ezita sa isi asume responsabilitatea privind o eventuala sesizare a Curtii Constitutionale…