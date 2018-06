Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca, pana la intrarea in vigoare a normelor de modificare a Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta se aplica in forma actuala.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca se va adresa Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica pentru a comunica daca afirmatiile sefului structurii anticoruptie din cadrul acesteia, Drago Kos, pe tema deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a fost intrebat in cadrul emisiunii lui Mihai Gadea ce s-ar putea intmpla, daca președintele Klaus Iohannis va decide sa sfideze decizia Curții Constituționale.

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat la Antena3, ca a asteptat cu interes decizia CCR care il obliga pe presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa o revoce pe Kovesi din functia de procuror sef DNA. Am asteptat o cu interes, cu preocupare, firesc si va rog sa ma intelegeti. Dar, pe fond, ce…

- Intr-o postare pe Facebook, fostul președinte Traian Basescu critica in termeni extrem de duri decizia CCR. Potrivit fostului șef al statului, hotararea Curții Constituționale pune justiția sub control politic. Traian Basescu, intr-o postare pe Facebook, critica in termeni extrem de duri hotararea data…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, doreste realizarea unei evidente a persoanelor care au fost anchetate si arestate, iar ulterior achitate pentru a se stii in acest mod cati romani au suferit pe nedrept, precizand ca nu ar fi lipsit de interes sa cunoasca si numele procurorului care a anchetat persoana…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a dat Guvernului termen pana pe 3 mai pentru a depune punctele de vedere privind sesizarea formulata dupa refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a o revoca din functie pe sefa DNA, potrivit surselor Agerpres.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri dimineata ca abia luni ii va prezenta premierului Viorica Dancila sesizarea pe care o va trimite la Curtea Constitutionala (CCR) referitor la refuzul lui Iohannis de revocare a sefei DNA si ca spera ca documentul va fi