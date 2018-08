Tudorel Toader n-a acceptat niciunul dintre cei 4 concurenți la șefia DNA! Au fost 3 femei și un barbat, dar ministrul Toader cauta altceva. Vrea un șef special pentru Direcția care trebuie reformata.

”Nu am pe cineva in minte care sa fie șef la DNA, dar sigur exita. Va avea misiunea sa reformeze, sa aduca la normalitate aceasta structura. Aceasta abatere funcționala a DNA de la parametrii legali, constituționali, nu s-a realizat de azi pe maine, nu imntr-un an sau doi, ci in timp. Nu pot sa vin eu sau altul sa punem lucrurile pe fagașul normal de azi pe maine. Ea se va face in timp.”,…