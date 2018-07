Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi dimineața, ca pana ieri niciun procuror nu se inscrisese in cursa pentru șefia DNA, insa are convingerea ca numarul candidaților va fi mai mare decat cel de la concursul pentru funcția de manager al DIICOT.„Fiți de acord ca nu monitorizez…

- Ministrul Justitiei anunta ca va publica luni raspunsul primit de la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), referitor la afirmatiile lui Drago Kos, care a fost citat criticand decizia CCR. Tudorel Toader a precizat ca se va vedea in acest fel cine denatureaza adevarul.

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca, an de an, statul roman pierde pe banda rulanta procese la CEDO din cauza conditiilor precare din penitenciarele din Romania. Desi sustine ca este in concediu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta planuri serioase privind penitenciarele din Romania.Citește…

- Combaterea terorismului si a traficului de droguri se numara printre prioritatile lui Felix Banila, propunerea ministrului Justitiei pentru functia de procuror-sef al DIICOT, potrivit proiectului managerial publicat, miercuri, de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), informeaza Agerpres."Pe…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa anunte, luni, propunerea pentru conducerea DIICOT, pentru aceasta functie depunându-si candidatura doi procurori, actualul sef al institutiei, Daniel Horodniceanu, si Felix Banila, de la Parchetul Tribunalului Bacau.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, marti, o intalnire cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, acesta precizand, pentru MEDIAFAX, ca tema discutiei a fost procedura de audiere la "Ora Guvernului".