- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a explicat ca este posibil ca nici unul dintre cei patru candidați sa nu indeplineasca criteriile de eligibilitate pentru șefia DNA. El a spus ca viitorul șef al DNA are ca principala misiune recredibilizarea actului de justiție și creșterea increderii romanilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are un mesaj pentru viitorul sef al DNA, care ar putea fi ales dintre cei patru candidati care s-au inscris in cursa. Toader afirma ca viitorul procuror sef trebuie sa responsabilizeze procurorii din subordine si sa readuca institutia in matca sa constitutionala.Vezi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a menționat luni ca nu a fost consultat cu privire la o eventuala ordonanta de urgenta prin care ar urma sa fie modificate Codurile penale, informeaza Agerpres.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat, miercuri seara, rezultatul dialogului prin corespondenta cu structura de conducere a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), privind declarațiile „grave” ale lui Drago Kos la adresa CCR. Din raspunsul primit, rezulta ca acesta nu…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a ajuns luni in jurul orei 07.00 la sediul instituției, unde urmeaza sa ajunga o delegație din partea Comisiei de la Veneția. La intrare, ministrul Justiției și-a exprimat convingerea ca președintele Klaus Iohannis va semna decretul de revocare a șefei DNA, Laura…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus vineri, intr-o conferinta de presa la Arad, ca in momentul in care va fi vacantat postul de procuror-sef al DNA va declansa procedurile de ocupare a acestuia, in conformitate cu prevederile legii, scrie...

- Intrevederea anuala a presedintilor de tribunale din toata tara s-a desfașurat, joi și vineri, la Targu-Jiu. La aceasta intalnire au participat membri ai Consiliului Superior al Magistraturii si ministrul justitiei, Tudorel Toader, care la final a susținut și o conferința de presa, la sediul…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justitiei a inceput, miercuri, dezbaterile generale privind modificarea Codului penal, a Codului de procedura penala si a Codului de procedura civila, la sedinta participand si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. El a spus ca a primit foarte multe propuneri…