Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, duminica seara, ca a primit raportul privind decesul in penitenciar al fostului judecator Stan Mustata si urmeaza sa il valorifice in conditiile legii, mentionand ca raportul are multe pagini.



"L-am primit vinerea trecuta. Are multe pagini. Daca as sta sa vi-l spun acum, ati inchide emisiunea. Il vom valorifica in conditiile legii si va comunicam atunci", a spus Toader la Romania TV, fiind intrebat daca a primit raportul privind decesul in penitenciar al judecatorului Stan Mustata.



Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul…