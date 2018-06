Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca la finele lunii mai a inceput cel de-al doilea mandat de membru al Comisiei de la Venetia, in contextul in care o delegatie a acesteia se afla in aceste zile in Romania pentru a discuta cu autoritatile de aici despre legile justitiei.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca pe data de 24 mai a inceput al doilea mandat de membru titulat al Comisiei de la Venetia. Anuntul vine chiar in perioada in care o delegatiei a Comisiei de la Venetia se afla in Romania pentru discutii pe tema legilor justitiei. "24 mai 2018 - am inceput…

- O delegatie a Comisiei de la Venetia vine luni la Bucuresti intr-o vizita de doua zile avand ca tema modificarile la legile Justitiei. Programul delegatiei include intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu ministrul Justitiei, cu reprezentanti ai DNA, Parchetului General, CSM, ICCJ, dar si cu parlamentari…

- Aproximativ 100 de procurori si judecatori protesteaza in tacere, sambata dupa-amiaza, pe treptele Curtii de Apel din Capitala fata de modificarile aduse legilor justitiei si fata de inceperea acestui proces legislativ fara obtinerea unui aviz din partea Comisiei de la Venetia. Vineri, Procurorii…

- Daniel Horodniceanu isi prelungeste cu sase luni mandatul la sefia DIICOT, dupa ce procurorul general Augustin Lazar a semnat delegarea, in contextul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, l-a propus la sefia Parchetului AntiMafia pe procurorul Felix Banila. Mandatul lui Horodniceanu…