Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Florica Roman desființeaza toate argumentele cuprinse in scrisoarea celor 500 de procurori care au semnat o „declarație de indepenedența” fața de situația determinata de decizia Curții Constituționale. Intr-o expunere de contraargumente și texte de lege, judecatoarea Florica Roman demonteaza…

- Camelia Bogdan a fost suspendata din nou din magistratura, printr-o decizie luata, joi, in cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Secția de judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, joi, sa o suspende pe judecatoarea Camelia Bogdan din funcție. Decizia vine dupa ce Camelia Bogdan,…

- Dupa lansarea programului politic al noului partid Pro Romania, fondat de Victor Ponta, jurnalista Dana Chera ii aduce critici fostului premier, intr-un editorial publicat pe site-ul Antena 3. „4 noiembrie 2015. Cateva zile de la Colectiv. Premierul Ponta confirma de la guvern demisia sa, deci depunerea…

- Fostul premier Victor Ponta si fostul lider UNPR Gabriel Oprea au luat masa impreuna la restaurantul “Doi Cocoși”, de la marginea Capitalei, unde ar fi discutat pe tema ruperii cat mai multor politicieni din actuala majoritate parlamentara și a realizarii unui nou pol de putere, relateaza jurnalistii…

- Sursa Zilei a trimis, marți, la Națiunile Unite, un mesaj de avertizare referitor la discursul triumfalist al Laurei Codruța Kovesi ce va fi ținut, miercuri, in cadrul unui simpozion pe teme de corupție, mesaj care arata pe scurt abuzurile comise de procurorii DNA in ultimii ani. Laura Codruța Kovesi…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a supus, marti, dezbaterii publice modificarile la Statutul politistului, motvand ca acestea sunt necesare din cauza deficitul de personal si nevoii de a corecta anumite prevederi care au fost declarate neconstitutionale. Modificarile vizeaza descentralizarea mecanismului…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, și-a exprimat speranța, miercuri, in plenul Senatului, ca raportul GRECO a fost elaborat exclusiv de experții grupului, fara contribuții din interiorul țarii. Ministrul justiției și-a prezentat, miercuri, in Senat, opinia referitoare la legile justiției, in cadrul…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, joi, ca a fost adusa atingere independentei magistratilor prin formularea de catre Directia Nationala Anticoruptie a cererii de eliberare a unor copii din dosarul Kovesi-jurnalisti Antena 3, chiar inaintea ultimului termen de judecata al dosarului civil in…