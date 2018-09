Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, in ședința de miercuri, o OUG potrivit careia in situația vacantarii funcțiilor de inspector-șef și inspector-șef adjunct ai Inspecției Judiciare ca urmare a expirarii mandatului, interimatul functiei se asigura in continuare de aceștia pana la concursul de ocupare a funcțiilor.Citește…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, un proiect de ordonanta de urgenta care reglementeaza modul in care se stabileste conducerea interimara a Inspectiei Judiciare. Liviu Dragnea transmitea, recent, ca ar fi fost foarte bucuros daca ministrul Tudorel Toader ar fi initiat si ar fi dus pana la…

- Guvernul discuta, miercuri, proiectul de ordonanta de urgenta al ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ce prevede prelungirea mandatelor actualilor sefi din Inspectia Judiciara, pana cand va avea loc concursul pentru ocuparea acestor functii. Mandatele sefilor IJ s-au incheiat in 1septembrie.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat, luni, pe Tudorel Toader, acuzandu-l ca nu a dus la capat ordonanța care permitea actualei conduceri a Inspecției Judiciare sa-și continue mandatul, precizand ca vrea sa aiba o discuție cu ministrul Justiției și cu ...

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat, luni, pe Tudorel Toader, acuzandu-l ca nu a dus la capat ordonanta care permitea actualei conduceri a Inspectiei Judiciare sa-si continue mandatul, precizand ca vrea sa aiba o discutie cu ministrul Justitiei si cu premierul Viorica Dancila pe subiect.

- Autor: Adrian SEVERIN Jurnalistul Razvan Savaliuc, in mai multe articole publicate in Lumea Justiției, atrage atenția asupra unui pericol real: constatand ca șefii Inspecției judiciare care au dat prin rapoartele lor batai de cap corifeilor justiției selective și protagoniștilor industriei anti-corupției,…

- Judecatoarea Florica Roman susține ca ordonanța de urgența data in 2016, cand ministru al Justiției era Raluca Pruna, document pe baza caruia a fost semnat protocolul dintre Parchetul General și SRI pe 8 decembrie 2016, a fost data fara a avea avizul CSM."In contextul in care atat SRI cat…

- Inspectorul-șef al Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru, și adjunctul Gheorghe Stan, carora le expira mandatele la 1 septembrie, ar urma sa fie menținuți automat in fncții ca inerimari, printr-un proiect de ordonanța de urgența pregatit de ministrul Justiției, Tudorel Toader.