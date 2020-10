Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in Romania s-a situat la 5,4%, in trimestrul II al anului in curs, in crestere cu 1,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul anterior, iar rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 65,2%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale raportat la…

- Cetațenii clujeni ar trebui sa economiseasca întregul salariu lunar timp de 139 de luni pentru a-și putea lua o locuința în oraș, conform unei analize HotNews, realizata pe baza datelor Institutului Național de Statistica și Analizeimobiliare.ro.…

- ​Când Marcel Predescu, în vârsta de 20 de ani, s-a plans tatalui sau ca nu-și gasește un serviciu și ca e la limita disperarii, tatal sau a dat din mâna a plictiseala și i-a spus ca așa sunt tinerii: fie nu cauta suficient, fie nu-și doresc cu adevarat sa munceasca. Dar a recunoscut…

- Imigranții cu varste de peste 65 de ani, sosiți in Romania in 2019, sunt mai mulți decat emigranții plecați din țara, reiese din datele Institutului Național de Statistica (INS). Concret, anul trecut au...

- Cei mai mulți îl folosesc ca sa-și sune parinții, dar și aceștia sunt tot mai bine echipați cu smartphone-uri și device-uri inteligente. ​​Probabil ca nepoții noștri vor citi despre el doar în carțile de istorie a tehnologiei. În nici 20 de ani de la apariția telefoanelor mobile în…

- Populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19,414 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2019, iar comparativ cu 1 ianuarie 2018 se remarca adancirea fenomenului de imbatranire demografica, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica. Populatia feminina a fost majoritara,…

- Unul din trei tineri români de sub 25 de ani prefera sa lucreze în agricultura. Urmatoarea profesie pentru care au optat e comerțul și pe locul al treilea, industria prelucratoare, arata datele pe 2019 ale Institutului Național de Statistica, consultate de HotNews. Asta este vestea proasta.…

- Potrivit sursei citate, importul de legume a fost consemnat inclusiv in lunile iulie - august 2019, cand Romania abunda de legume autohtone. "N-ar fi nici o problema, spun specialistii, daca exporturile in aceeasi perioada ar fi mult mai mari decat importurile (...) Din pacate, producatorii…