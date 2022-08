Stiri pe aceeasi tema

- Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica (INS) a prezentat joi cateva date rezultate din recensamantul general al populației. El a spus ca ”aproximativ 19 milioane e populația aflata pe teritoriul Romaniei” la Realitatea TV. La precedentul recensamant, cel din 2011, populatia…

- 18.695 autorizații de construire pentru cladiri rezidențiale au fost eliberate in primele cinci luni ale anului, in scadere cu 4,4 la suta comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, potrivit Institutului Național de Statistica (INS). Numarul autorizațiilor eliberate in luna mai este in creștere…

- Numarul nasterilor a crescut in 2021 in Statele Unite, pentru prima data in sapte ani, potrivit datelor provizorii publicate marti de autoritatile sanitare americane. Anul trecut au fost inregistrate 3.659.289 de nasteri in SUA, cu aproximativ 1- mai mult decat in 2020, a raportat Centrul National de…

- Perioada de autorecenzare a fost prelungita pana in 27 mai, a anunțat vineri Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica (INS). Potrivit președintelui INS, autorecenzarea a fost un succes, pana acum fiind completate online peste 8,4 milioane de chestionare. „Pe parcursul derularii…

- Cu o saptamana inainte de finalul etapei de autorecenzare și debutul recenzarii prin interviuri fața in fața, peste 7 milioane de cetateni s-au autorecenzat, pana luni, reprezentand 37% din totalul populatiei tinta, a anuntat, marti, presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel…