Daniel Tudorache, ajutat de avocatul Gheorghe Piperea, a depus la Judecatoria Sectorului 1 o cerere de invalidare a rezultatului alegerilor, incercand sa sa blocheze preluarea mandatului de primar de catre Clotilde Armand. Cererea va fi judecata pe 12 octombrie. Tudorache a formulat o cerere de interventie in nume propriu in dosarul nr. 31249/299/2020 privind validarea rezultatului scrutinului. El sustine ca exista o diferenta de 205 voturi in favoarea lui, rezultata din numaratoarea paralela facuta de catre Partidul Social Democrat. In al doilea rand, invoca o serie de nereguli descoperite la…