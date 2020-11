Tudorache scapă de arest cu bunurile fostei soții In ziua in care expira termenul pentru depunerea banilor la DNA, fostul primar al Sectorului 1 s-a dus la tribunal sa-și joace ultima carte. El a cerut anularea masurii pe care i-au impus-o procurorii. Trump NU VREA sa plece de la Casa Alba! Motivul invocat de liderul SUA ”Diamantele, banii sunt bunuri pe care le poate avea oricine. Tudorache Daniel este despartit si divortat din `93 despre doamna despre care se face referire. Menajera DESPRE CARE SE FACE REFERIRE nu este menajera, este matusa doamnei Tudorache. Intre timp a mai fost casatorit de 2 ori. Procurorii comunica doar ce doresc dumnealor.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Cei doi au divorțat, legal, in anul 1993, dar in prezent sunt impreuna, conform informațiilor G4Media.ro. De altfel, pe contul de facebook al Adinei Tudorache apar poze de cuplu recente. In București au inceput sa se fure trotinetele electrice lasate pe strada pentru a fi inchiriate Potrivit procurorilor,…

- A fost reținut și poate fi eliberat pentru o cauțiune de un milion euro! Procurorii DNA de la Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție l-au pus sub acuzare pe Daniel Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primariei Sectorului 1 București,…