TUDORACHE nu recunoaște înfrângerea: ”Am fost furat” "Pot sa spun ca m-au furat, nu pot sa spun ca am pierdut. M-au furat, deci este o diferenta", a declarat Tudorache la sediul central al PSD, unde are loc o sedinta a conducerii partidului cu organizatia PSD Bucuresti. Dan Tudorache a explicat ca nu au fost luate in considerare contestatiile sale, pe motiv ca acestea au fost considerate tardive, noteaza Agerpres . "Nu au constatat ca nu s-a intamplat nimic, doar ca le-am depus tarziu. Cum sa le depun pe data de 29, cand faptele s-au petrecut pe 30? Explicati-mi si mie... Mi se pare ca a fost un furt pe fata si eu consider ca n-am pierdut, am fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Pot sa spun ca m-au furat, nu pot sa spun ca am pierdut. M-au furat, deci este o diferenta", a declarat Tudorache la sediul central al PSD, unde are loc o sedinta a conducerii partidului cu organizatia PSD Bucuresti. Dan Tudorache a explicat ca nu au fost luate in considerare contestatiile…

- Surse din conducerea PSD au precizat pentru Digi24.ro ca propunerile controversate de pe lista PSD pentru Consiliul General al Municipiului București vor fi retrase. Printre cei propuși de Gabriela Firea pe lista CGMB, forțați sa renunțe la mandatul caștigat pe 27 septembrie sunt fostul premier Petre…

- Sorin Grindeanu spune ca Gabriela Firea va deschide lista la București și este normal sa fie așa, fiind liderul organizației PSD din Capitala. „Doamna Firea, din cate știu eu, e din Bacau. Dna. Firea,...

- In acest context, pentru a lamuri situația, primul pe lista PSD pentru Consiliul General in București, fostul premier Petre Roman a dezvaluit, la TVR, de ce a pierdut Gabriela Firea. Se pare ca de vina ar fi fost atitudinea fostului primar General, care ”a facut o campania despre ceea ce a facut”. "Cand…

- Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a recunoscut intr-o filmare pe Facebook ca a pierdut alegerile locale din București.Citește și: VIDEO - Bucurie fara margini pentru un primar PSD: a mers calare prin comuna și avea mașinile in spatele sau„Vreau sa las toate lucrurile in ordine.…

- „M-am consultat cu colegii mei de la București. Știu la ce faceți referire. E un lucru foarte bun faptul ca domnul președinte Marcel Ciolacu ne-a dat mana libera și la București și in țara sa decidem cine sa fie colegii care sa ne reprezinte. M-am consultat cu colegii de la București, conducerea naționala…

- Gabriela Firea, candidatul PSD la Primaria Capitalei, a anuntat ca lista partidului pentru COnsiliul General va fi deschisa de fostul premier Petre Roman. Pe locurile eligibile se mai afla Anghel Iordanescu, fost antrenor al echipei nationale de fotbal, si Dumitru Dragomir, fost sef al Ligii Profesioniste…

- Gabriela Firea, candidatul PSD la Primaria Capitalei, a anuntat ca lista partidului pentru COnsiliul General va fi deschisa de fostul premier Petre Roman. Pe locurile eligibile se mai afla Anghel Iordanescu, fost antrenor al echipei nationale de fotbal, si Dumitru Dragomir, fost sef al Ligii Profesioniste…