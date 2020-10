Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Tudorache, candidatul PSD la Primaria Sectorului 1, a declarat ca asteapta ca Biroul Electoral Central sa ia in discutie contestatia sa privind imaginile aparute in spatiul public cu persoane care au intrat in sala unde s-ar fi aflat sacii de voturi din BES 1. "Am depus la BEC o contestatie.…

- Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti a respins renumararea voturilor in Sectorul 1. Clotilde Armand, candidata USP Plus, va fi primarul sectorului in dauna candidatului PSD, Dan Tudorache. Potrivit hotararii in acest sens, BEM respinge ca neintemeiata contestatia PSD la decizia anterioara a Biroului…

- Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti are pe rol doua cauze penale in legatura cu desfasurarea alegerilor locale in Sectorul 1 din Bucuresti. Una se refera la imaginile difuzate ieri, 30 septembrie, in care apare o persoana cautand prin sacii cu voturi din Biroul Electoral al Circumscriptiei Electorale…

- Mai mulți susținatori ai primarului sectorului 1, Dan Tudorache, protesteaza miercuri dimineața in fața Biroului Electoral, cerand renumararea voturilor. Demersul vine in contextul in care candidatul USR-PLUS, Clotilde Armand, a anunțat, marți noaptea, ca este noul primar ales, cu un avans de peste…