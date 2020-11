Tudorache, despre percheziţia DNA: Au ridicat nişte facturi şi sume de bani Fostul primar al Sectorului 1 Daniel Tudorache a declarat, joi, ca in urma perchezitiei facute de Directia Nationala Anticoruptie in locuinta sa au fost ridicate mai multe documente - facturi cu deplasari in concediu, precum si 6.000 de euro si inca o suma de bani in lei.



"Stiam ca sunt facute mai multe plangeri in acest an, am inteles cu calculatoarele, cu scannerele. Au venit, au facut perchezitie, au luat ce au gasit, conform procedurilor, au stat cam 4 ore. Am intrebat ce calitate am, nu mi-au raspuns absolut nimic, au zis ca au venit sa-mi faca perchezitie", a afirmat Tudorache,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

