Tudor Pop (USR): Nu acceptăm ca liberalii să aibă toate poziţiile de decizie; PNL nu e pom de Crăciun Deputatul USR Tudor Pop atrage atentia ca partidele care au participat, sâmbata si duminica, la negocierile pentru formarea coalitiei de guvernare nu vor accepta &"doar sa execute&", iar ca PNL sa detina toate pozitiile de decizie, mentionând ca vor face guvern &"împreuna cu PNL, si nu în jurul PNL&", noteaza Agerpres.



"Facem guvern împreuna cu PNL, nu în jurul PNL, ca PNL nu e pom de Craciun si nici noi nu suntem pe post de globuri. Noi am primit mandat de la oameni pentru a guverna într-o majoritate de centru dreapta reformatoare, nu pentru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al UDMR, Hegedus Csilla, a anuntat, duminica, ca runda de negocieri cu reprezentantii PNL si USR PLUS de la Vila Lac s-a incheiat, in conditiile in care nu s-a putut conveni asupra persoanei premierului, astfel incat liberalii si USR PLUS isi vor prezenta candidati proprii pentru…

- PSD sustine ca "singura solutie rezonabila" pentru România este ca presedintele Iohannis "sa nu mai ignore" Constitutia si sa permita acestui partid sa strânga o majoritate în jurul profesorului Alexandru Rafila, propunerea social-democratilor pentru functia de…

- Purtatorul de cuvant al UDMR, Hegedus Csilla, a anuntat, duminica, ca runda de negocieri cu reprezentantii PNL si USR PLUS de la Vila Lac s-a incheiat, in conditiile in care nu s-a putut conveni asupra persoanei premierului, astfel incat liberalii si USR PLUS isi vor prezenta candidati proprii pentru…

- Apar informații pe surse din cadrul negocierilor blocate dintre USR, PNL și UDMR. Este a doua zi cand discuțiile se incheie fara un consens, chiar daca președintele Klaus Iohannis a informat ca vrea un guvern investit pana la Craciun. Marele mar al discordiei e Camera Deputaților, a carei șefie e…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a propus, sambata, ca soluție pentru deblocarea negocierilor dintre PNL și USR PLUS pentru guvernare, ca el și Dan Barna sa se infrunte la vot, in Camera Deputaților, pentru funcția de președinte al instituției, au declarat pentru Digi24.ro surse participante la discuțiile…

- Reprezentantii PNL, USR-PLUS și UDMR au hotarat oficial sa inceapa negocierile sambata, pentru a putea forma o majoritate parlamentare, in vederea sustinerii noului executiv. Ludovic Orban, Dan Barna, Dragoș Tudorache și Kelemen Hunor au fost la Palatul Cotroceni, dimineața, in jurul orei 10.00, pentru…

- Programul de guvernare și componența guvernului sunt negociate zilele astea Președintele PNL, Ludovic Orban. Foto: Agerpres. Partidele de centru-dreapta care doresc sa formeze coalitia de guvernare vor negocia în acest weekend componenta viitorului cabinet,…

- Dragoș Tudorache, președinte executiv PLUS, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre negocierile cu PNL și UDMR pentru formarea noului Guvern, imparțirea ministerelor și program de guvernare. Vorbim cu Dragoș Tudorache și despre discuția care a avut loc joi dimineața la Palatul Cotroceni…