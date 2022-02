Stiri pe aceeasi tema

Ambasadorul Frantei la ONU, Nicolas de Riviere, a denuntat miercuri seara "dispretul" manifestat de Rusia fata de ONU dupa decizia lui Vladimir Putin de a trimite trupe in Ucraina, informeaza joi France Presse.

Presedintele venezuelean Nicolas Maduro l-a asigurat marti pe omologul sau rus Vladimir Putin de sprijinul sau in criza din Ucraina, relateaza France Presse, conform AGERPRES.

Ministrul britanic de Externe Liz Truss apreciaza miercuri drept "extrem de probabil" ca presedintele rus Vladimir Putin sa vrea sa invadeze Ucraina si sa cucereasca Kievul, dupa ce Moscova a recunoscut independenta teritoriilor ucrainene separatiste proruse Donetk si Lugansk, relateaza AFP.

Un avion militar american fara pilot,de tip RQ-4 Global Hawk, a fost detectat in spatiul aerian al Ucrainei zburand in cerc ore in sir, relateaza Reuters. In ultima luna, doua dintre avioanele de spionaj americane au realizat misiuni regulate din Marea Mediterana pana in Ucraina, potrivit Flightradar24,

Fostul presedinte american Donald Trump a criticat vehement, marti, modul in care a gestionat actualul presedinte al SUA, Joseph Biden, criza dintre Rusia si Ucraina, afirmand ca el ar fi reusit evitarea unui conflict.

SUA au ridicat tonul, marti, ca raspuns la ordinul presedintelui rus Vladimir Putin de a desfasura trupe ruse in doua zone separatiste din estul Ucrainei, calificand pentru prima data manevra drept ''debutul invaziei'' si promitand o amplificare a ripostei, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca va decide luni daca Rusia va recunoaste independenta celor doua teritorii separatiste din estul Ucraina, o decizie care risca sa puna capat procesului de pace in acest conflict, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

Lumea pare a fi in pragul unui conflict major dupa ce Vladimir Putin incerca sa redobandesca statul de mare putere al URSS folosind amenințarea armelor. In acest context liderii lumii libere se reunesc la Munchen pentru a decide cum poate fi cortracarat liderul de la Kremlin.